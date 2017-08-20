مشادة كلامية بين حارس الزمالك وإداري الفريق

نشبت مشادة كلامية بين محمود عبد الرحيم”جنش”، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، و أيمن حافظ رئيس الجهاز الإداري للفريق الأبيض، وذلك في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم، بملعب حلمي زاموا بميت عقبة.

كانت البداية عندما تلفظ جنش بإلفاظ خارجة أثناء مشاركته في المران، مما استاء منه إداري الفريقن وتوجه له من أجل تقديم النصيحة له، والحديث معه بإنه غير المسموح أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ في الملعب، ولكن جنش رفض الحديث وظل يلوح .

وعلى الفور تدخل طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأبيض، ليقرر توقيع غرامة مالية على اللاعب تقدر بـ 20 ألف جنيه.

ويستعد طارق يحيي، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للموسم الجديد، وكان قد أعلن أمس عن ضم 29 لاعبًا، على أن يقام المعسكر في أحد فنادق التجمع الخامس.

يذكر أن الزمالك، أبرم العديد من الصفقات هذا الموسم، وصلت إلى 15 صفقة، كان أبرزها أحمد كابوريا، أحمد داوودا، صلاح عاشور، اشيمبونج، كاسونجو، سيسيه، محمد الشامي، مصطفى محمد، أحمد مدبولي.