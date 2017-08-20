تشكيل برشلونة لمواجهة بيتيس.. ميسي أساسي ومشاركة سيميدو لأول مرة

أعلن فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة ، عن التشكيل الأساسي لفريقه، استعدادا لمواجهة نظيره ريال بيتيس، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وظهر الوافد الجديد سيميدو في التشكيل الأساسي للبلاوجرانا في الليجا، وغاب باولينيو عن المباراة بسبب عدم وصول بطاقته الدولية حتى الآن.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمي: تير شتيغن.

في خط الدفاع: سيميدو – أومتيتي – جوردي ألبا

في خط الوسط: سيرجيو بوسكتيس – إيفان راكيتيتش – سيرجي روبيرتوفي

خط الهجوم: ميسي -ألكاسير – ديولوفيو

ويسعي لاعبو برشلونة، في ضربة بداية جيدة، للموسم بعد الهزيمة من غريمه التقليدي ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، بمجموع اللقائين، حيث تلقى الهزيمة على ملعب كامب نو وسط الجماهير، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي مباراة الإياب بهدفين مقابل لاشئ، على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

يذكر أن برشلونة ظل يلاحق غريمه التقليدي ريال مدريد، الموسم الماضي على صدارة جدول الترتيب إلا أن النادي الملكي حسمها وتوج بلقب بفارق ثلاث نقاط.