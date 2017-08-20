السجن المشدد 15 سنة لشقيق كهربا .. وصدمة للاعب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، المستشار عبدالسلام يونس، حكما على فتحي عبدالمنعم والشهير بـ”فتحي كهربا” لاعب فريقي الأهلي وإنبي السابق والمعار إلى صفوف فريق الشمس بالسجن المشدد 15 سنة.

وتعرض شقيق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والمحترف في صفوف اتحاد جدةا لسعودي، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

واتهم اللاعب بإثارة الشغب والعنف بإطلاق أعيرة نارية قتلت مسنا وشرعت في قتل 3 آخرين.

ولم بعقب اللاعب على اتهام شقيقه، بالقتل العمد، حيث انه لم يتحدث لوسائل الإعلام أو يخرج لينفي الخبر، أو يؤكده.

يذكر أن كهربا سجل أول أهداف مع فريقه هذا الموسم في مباراة اتحاد جدة والفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري عبد اللطيف جميل “الدوري السعودي” والتي انتهت بفوز اتحاد جدة بخماسية مقابل هدفين .حيث أعلن التشيلي جوزيه لويس سييرا، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن تشكيل فريقه الأساسية، وجاءت كالاتي: