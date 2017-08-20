وكيل مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة خلال ساعات

أكد وكيل المدرب البلجيكي فرانكي فيراكوترين، المدير الفني السابق لأندرلخت البلجيكي ، المرشح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي أوجستو إيناسيو، أنه سيصل القاهرة مساء اليوم، لإنهاء التعاقد معه موكله تمهيداً لقيادة الفريق.

كان أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على فريق الكرة، قد عقد جلسة مع المدرب البرازيلي باولو أتوري ، أمس الأول بمقر النادي بميت عقبة، من أجل الاتفاق معه على تدريب الزمالك، ولكنه طلب مبلغ كبير، الأمر الذي رفضه نجل مرتضي منصور.

وعقد مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم الاحد، بمقر النادي في ميت عقبة، للإعلان عن الصفقات الجديدة، بحضور أحمد جلال إبراهيم، نائب الرئيس وهاني زادة، عضو المجلس، وحازم ياسين أمين الصندوق.

ويستعد طارق يحيي، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للموسم الجديد، وكان قد أعلن أمس عن ضم 29 لاعبًا، على أن يقام المعسكر في أحد فنادق التجمع الخامس.

يذكر أن الزمالك، أبرم العديد من الصفقات هذا الموسم، وصلت إلى 15 صفقة، كان أبرزها أحمد كابوريا، أحمد داوودا، صلاح عاشور، اشيمبونج، كاسونجو، سيسيه، محمد الشامي، مصطفى محمد، أحمد مدبولي.