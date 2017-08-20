غالي ينوي الاعتزال بقميص الأهلي

أكد نادر شوقي وكيل أعمال حسام غالي لاعب الأهلي السابق والمعار إلى صفوف النصر السعودي يرحب بالعودة من جديد لصفوف المارد الأحمر حتى يعتزل بقميص الأهلي في القلعة الحمراء.

وينوي غالي العودة للأهلي بعد انتهاء إعارته في النادي السعودي نهاية الموسم الجاري حسب ماصرح به وكيل أعمال اللاعب.

ويثق شوقي التوفيق في قدرات غالي وتقديم مستوى متميز مع فريقه الجديد.

وجلس الكابيتانو على دكة بدلاء النصر أمام الاتفاق في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في ثاني جولات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.

وانتظر جمهور الفريق رؤية غالي بقميص النصر على أرض الملعب لكن المدير الفني للفريق لم يستعن بخدمات اللاعب المصري واكتفى بجلوسه على دكة البدلاء.

ويرغب غالي في العودة مجددا للأهلي من أجل ختام مسيرته الكروية مع المارد الأحمر، خاصة أنه عاد من تجاربه الاحترافية العديدة التي خاضها إلى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى.

وتعتمد عودة غالي على موافقة حساما لبدري المدير الفني للفريق خاصة في ظل تقدم العمر باللاعب.