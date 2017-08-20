“أزارو” يغيب عن صفوف الأهلي.. اعرف التفاصيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة حسام البدري، لبدء الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه في بداية شهر سبتمبر المقبل.

كان الأهلي، قد حقق بطولة الدوري والكأس هذا الموسم، ومن المقرر أن يواجه المصري البورسعيدي في السوبر المحلي، في المباراة التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

ومن المتوقع أن ينضم المغربي وليد أزارو، إلى صفوف المنتخب المغربي، الذي يستعد لمواجهة الكاميروني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا المقبلة، التي ستستضيفها الكاميرون النسخة المقبلة.

وأكد مسئولو الأهلي، أن في حالة انضمام أزارو، إلى صفوف المنتخب المغربي، سيتأخر انضمام اللاعب إلى صفوف الأهلي مع بداية الدوري، على أن يعود في الاسبوع الأول من شهر سبتمبر.

يذكر أن ازارو، انضم إلى صفوف الأهلي في بداية موسم الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف الدفاع الحسني الجديدي، وقدم اللاعبالمغربي مستويات جيدة مع الفريق الأحمر خلال مشاركته في البطولة العربية، ومن المقرر ان يعتمد عليه البدري خلال بطولة الدوري المقبل بصورة اساسية خاصة بعد إعارة عمرو جمال، إلى صفوف بيدفيست الجنبو أفريقي.