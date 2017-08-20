نجم ألمانيا يزامل صلاح بدلًا من كوتينيو

يبدو أن نادي ليفربول الألماني قد بدأ التفكير في إطلاق سراح نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، فالنادي الإنجليزي أبدى اهتمامه بضم جناح باريس سان جيرمان الدولي الألماني جوليان دراكسلر.

عمالقة الدوري الإنجليزي يريدون ضم دراكسلر

وسيواجه ليفربول منافسة شرسة من أجل حسم صفقة الدولي الألماني، حيث أبدى كل من أرسنال ومانشستر يونايتد اهتمامهم باللاعب والرغبة في ضمه، كما أن باريس سان جيرمان قد أبدى استعداده للاستغناء عن اللاعب مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، ويعد هذا المبلغ زهيدًا في سوق الانتقالات الحالية.

وكان دراكسلر قد انضم لنادي العاصمة الفرنسية الصيف الماضي قادمًا من فولفسبورج الألماني، وبلغت قيمة انتقاله آن ذاك 40 مليون جنيه إسترليني.

دراكسلر البديل الأنسب لكوتينيو

ويعد جوليان دراكسلر البديل الأنسب حاليًا في ليفربول إذا ما قرر النادي فك سراح لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو الذي يريد الانتقال لبرشلونة، كما أن النادي الإسباني قدم عرضًا لضم كوتينيو مقابل 118 مليون جنيه إسترليني، مما سيعود بالنفع ماديًا على ليفربول.

ويلعب دراكسلر كجناح أيسر أو صانع ألعاب، مما قد يجعل اللاعب مفيدًا جدًا في تشكيلة الريدز، حيث يلعب محمد صلاح في الجبهة اليمنى وساديو ماني على اليسار، بينما يتواجد دراكسلر في مركز صانع الألعاب خلف الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وكان ليفربول قد دعم هجومه هذا الصيف بضم الدولي المصري محمد صلاح من روما الإيطالي مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني كأغلى صفقة في تاريخ الريدز.