مرتضى يفاجئ “أشيمبونج” بطلب غريب.. واللاعب يعلق

طلب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من اللاعب الغاني بنجامين أشيموبنج، مهاجم الفريق الكروي الأبيض، تغيير اسمه نظرًا لصعوبة نطقه.

وقال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، لتقديم الصفقات الجديدة، لأشيموبنج، “غير اسمك يابني”، ليرد اللاعب بالضحك.

وعقد رئيس الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النادي، بحضور أحمد جلال إبراهيم، نائب الرئيس، وهاني زادة عضو المجلس، وحازم ياسين أمين الصندوق، لتقديم الصفقات الجديدة.