مرتضى يفاجئ “أشيمبونج” بطلب غريب.. واللاعب يعلق

طلب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من اللاعب الغاني بنجامين أشيموبنج، مهاجم الفريق الكروي الأبيض، تغيير اسمه نظرًا لصعوبة نطقه.
وقال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، لتقديم الصفقات الجديدة، لأشيموبنج، “غير اسمك يابني”، ليرد اللاعب بالضحك.
وعقد رئيس الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النادي، بحضور أحمد جلال إبراهيم، نائب الرئيس، وهاني زادة عضو المجلس، وحازم ياسين أمين الصندوق، لتقديم الصفقات الجديدة.
وأوضح مرتضى، أن خزينة النادي انتعشت بمبلغ مالي كبير قيمته ١٩٠ مليون جنيه، بعد إعارة الثنائي مصطفى فتحي ومحمود كهربا، بالاضافة إلى بيع محمد عبد الشافي وعمر جابر.
ويستعد طارق يحيي، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للموسم الجديد، وكان قد أعلن أمس عن ضم 29 لاعبًا، على أن يقام المعسكر في أحد فنادق التجمع الخامس.
يذكر أن الزمالك، أبرم العديد من الصفقات هذا الموسم، وصلت إلى 15 صفقة، كان أبرزها أحمد كابوريا، أحمد داوودا، صلاح عاشور، اشيمبونج، كاسونجو، سيسيه، محمد الشامي، مصطفى محمد، أحمد مدبولي.