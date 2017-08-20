عضو في مجلس الأهلي يساهم في منشآت الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ان محمد جمال الجارحي الذي كان المرشح على منصب العضوية في الأهلي ، تبرع من أجل اقامة بعض الانشأت في القلعة البيضاء.

وقال منصور خلال ر مؤتمرا صحفيا بمقر النادي حضور أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وهاني زادة عضو المجلس وحازم ياسين أمين الصندوق، لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي:” الجارحي تبرع

بالحديد لاستكمال المنشآت بالقلعة البيضاء”.

وأضاف، أن تلك الخطوة تأتي للتأكيد على العلاقات الوطيدة بين مسئولي الأهلي والزمالك.

وفي سياق آخر قال مرتضى إنه طارق يحيى المدير الفني للزمالك فضل إقامة معسكر إعداد داخلي في الفترة الحالية،ونفى وجود أزمة في تأشيرات اللاعبين للسفر إلى الخارج.

واختتم مرتضى تصريحاته يالتعبير عن غضبه تجاه الأنباء التي ترددت حول رفض المدربين تدريب الزمالك بسبب سوء المعاملة في النادي.

وحضرت جميع الصفقات خلال المؤتمر الصحفي ، وهم: محمود علاء وعلاء الشبلي ومؤيد العجان وأحمد مجدي وأحمد داوودا وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة وأحمد الشامي ورزاق سيسيه وكاسونجو كابونجو وبنيامين اشمبونج، ومحمد رمضان، وأحمد كابوريا ومحمد كوفي وحازم إمام وإبراهيم عبد الخالق وخالد قمر وصلاح عاشور.