مرتضى عن مايوكا: “دفعت فلوسه من جيبي”

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم الفريق الكروي الأبيض، وقع على إقرار باستلام كل مستحقاته المالية قبل الرحيل.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أنه دفع المستحقات المالية للاعب الزامبي من جيبه الخاص.

وأوضح مرتضى، أن خزينة النادي انتعشت بمبلغ مالي كبير قيمته ١٩٠ مليون جنيه، بعد إعارة الثنائي مصطفى فتحي ومحمود كهربا، بالاضافة إلى بيع محمد عبد الشافي وعمر جابر.

وعقد مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم الاحد، بمقر النادي في ميت عقبة، للإعلان عن الصفقات الجديدة، بحضور أحمد جلال إبراهيم، نائب الرئيس وهاني زادة، عضو المجلس، وحازم ياسين أمين الصندوق.

ويستعد طارق يحيي، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للموسم الجديد، وكان قد أعلن أمس عن ضم 29 لاعبًا، على أن يقام المعسكر في أحد فنادق التجمع الخامس.

يذكر أن الزمالك، أبرم العديد من الصفقات هذا الموسم، وصلت إلى 15 صفقة، كان أبرزها أحمد كابوريا، أحمد داوودا، صلاح عاشور، اشيمبونج، كاسونجو، سيسيه، محمد الشامي، مصطفى محمد، أحمد مدبولي.