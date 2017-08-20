والد “وردة” يكشف السبب الحقيقي وراء اتهام نجله بالتحرش

كشف مدحت وردة، والد اللاعب الدولي المصري عمرو وردة، المحترف ضمن صفوف فيرنسي البرتغالي، عن السبب الحقيقي وراء اتهام نجله بواقعة التحرش، بزوجتي زملاؤه في الفريق الجديد.

وأكد وردة الكبير، في تصريحات إذاعية لبرنامج “الكرة في ملعبك” على شعبي إف إم، أن عمرو، أخطأ، خلال خضوعه للكشف الطبي، قبل إتمام التعاقد الرمسي مع الفريق البرتغالي، حيث انتظر لاعب منتخب مصر لمدة ساعتين، الأمر الذي أثار غضبه ليعلق، “أنا لاعب كبير”.

وتابع لاعب السلة السابق، أن البعض اعتبر وردة مغرورًا، ليرد عليه أحد المسؤولين في النادي: “نحن نادي صغير ولا نتعاقد مع لاعبين كبار”.

وعن حقيقة موقع التواصل الاجتماعي، “انسجرام”، علق والد وردة، “عمرو أضاف إحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقبل أن تقبل إضافته، فوجئ وردة في أول مران مع الفريق، بأحد اللاعبين يدفعه ويسقطه أرضا دون كرة، وقال له إن من تحدث معها على إنستجرام هي صديقته”.

كانت صحيفة ريكورد البرتغالية، قد تناولت أخبارًا تفيد بتحرش وردة بزوجتي زملاؤه في واقعتين الأولى كانت في فندق الإقامة، اما الثانية كانت خلال موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” عن طريق الرسائل. (اعرف التفاصيل)

وشدد والد وردة، أن نجله سيكمل رحلته الاحترافية ولن يعود إلى مصر في الوقت الحالي.

يذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الوطني الأول، قرر استبعاد وردة، من قائمة الفراعنة التي تستعد للدخول في معكسر مغلق تمهيدًا لمواجهة أوغندا.