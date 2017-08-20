البدري يبحث عن مباراة ودية خلال معسكر 6 أكتوبر استعدادا للترجي

يحاول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استغلال معسكر 6 أكتوبر بشكل جيد، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ومن جانبه طلب حسام البدري، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز المعاون البحث عن فرق متوسطة المستوى لمواجهتها وديا خلال معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر.

وفي وقت سابق دخل الأهلي تحت قيادة البدري في معسكر مغلق بمدينة أكتوبر يوم 26 أغسطس الجاري ويستمر لمدة 10 أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها منتصف شهر سبتمبر المقبل، بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول المدير الفني للأهلي الاستفادة من المعسكر بتجهيز اللاعبين خلال المباراتين الوديتين اللتان ينوي خوضهما خلال المعسكر، وذلك في غياب اللاعبين الدوليين.

وكان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، عدد من لاعبي الأهلي استعدادا، لخوض مباراتي أوغندا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحاول البدري تجهيز باقي اللاعبين، في ظل انتهاء المنافسات المحلية، بعد حصد الدوري والكأس.

وحدد البدري رغبته في توفير فريقين من فرق الوسط، حتى يمكنه تجربة بعض الأمور الفنية في المباراتين، قبل مواجهة الترجي.