مرتضى منصور يؤكد: إعارة “باولو” إلى الاتحاد لمدة موسم

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن حسام سلامة “باولو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الأبيض، انضم إلى الاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية.

وأضاف مرتضى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة للإعلان عن الصفقات الجديدة، أن الإدارة وافقت على رحيل باولو على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد السكندري، مقابل مليون و500 ألف جنيه.

ويعقد مرتضى، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، بحضور أحمد جلال إبراهيم، وهاني زادة عضو المجلس، وحازم ياسين أمين الصندوق، لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي مؤخرًا، أبرزها أحمد كابوريا “المصري”، محمد الشامي وعبد الله جمعة “إنبي”.

ونفى منصور، الأنباء الأخيرة التي ترددت، بشأن انتقال باولو إلى المصري، قائلًا، “كفاية أكاذيب”.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن ملف باولو انتهى بإعارة اللاعب إلى زعيم الثغر لمدة موسم، خاصة وأنه كان على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الابيض هذا الموسم، خاصة بعد تدعيم صفوف الفريق بـ15 صفقة جديدة.