بالفيديو.. “إبراهيم نور الدين” يتعرض للضرب في مالي والسبب!

تعرض الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، لموقف حرج، خلال إدارته لمباراة منتخبي مالي وموريتانيا “للمحليين”، بسبب غضب الجماهير المالية التي تعرض فريقها للخسارة، والرخوج منالتصفيات المؤهلة لأمم افريقي للمحليين المقرر إقامتها في كينيا 2018.

وفاز المنتخب الموريتاني على نظيره المالي في مباراة الإياب بهدف دون رد، ليتأهل الأول إلى التصفيات بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2، واحتسب نور الدين ركلة جزاء للفريق الموريتاني، إلا أن الحارس المالي دجوي ديارا، تصدى لها.

كما تصاعدت الأزمة، بعدما أشهر الحكم الدولي البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب مالي، بعدما دخل في مشادة مع منافسه الموريتاني دون كرة، لتصب الجماهير غضبها على نور الدين، ويخرج في حراسة الشرطة.

واضطرت الشرطة لإطلاق قنابل مسيلة للدموع، لتفرقة الجماهير، خوفًا من تعرض طاقم التحكيم المصري للاعتداء من قبل الجماهير المالية الغاضبة.

يذكر أن المباراة أدارها، طاقم تحكيم مصري مكون من، الدولي إبراهيم نور الدين، وعاونه أيمن دجيش مساعد أول، وسمير جمال سعد مساعد ثاني، ومحمد معروف.