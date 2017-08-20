كشف محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن مفاوضاته مع الايفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي “الهارب”، مؤكدًا أنه كان يرغب في انضمامه إلى القلعة البيضاء، قبل أن ينتقل إلى صفوف الأهلي.

وعلق حلمي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الغندور والجمهور، قائلًا، “أحد وكلاء اللاعبين عرض عليّ اللاعب الايفواري، وأعجبت به، وطلبت ضمه إلى صفوف الفريق الكوري الأبيض، إلا أنني فوجئت به بعدها في صفوف الفريق الأحمر”.

وأكد مدرب الزمالك الأسبق، قائلًا، “كوليبالي لاعب جيد، وتعجبت من الانتقادات التي تعرض لها من قبل الإعلام والجهاز الفني للأهلي تحت قيادة حسام البدري، في بداية مشواره مع الأهلي.

يذكر أن الايفواري سليماني كوليبالي، ترك النادي منذ عدة أشهر، تاركًا صفوف الأهلي، متوجهًا إلى إنجلترا، قبل أن يصدر بيانًا بعدها بعدة أيام يخطر فيها مسئولي الفريق الأحمر بأنه ترك النادي نظرًا لسوء المعاملة، بالاضافة إلى أن عائلته لم تستطع إقامة شعائرهم الدينية، لتتقدم إدارة القلعة الحمراء بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لحفظ حقوق النادي.