كامل زاهر عن اللائحة: لن نقبل أن يحكم الأهلي أجنبيًا

أكد كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، أن مجلس الإرادة رفض الموافقة على بند حق الأجنبي في الترسح لرئاسة القلعة الحمراء، وفقًا للائحة الاسترشادية، التي أقرها قانون الرياضة الجديد.

وأكد زاهر، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن الأهلي يرفض أن يحكمه أجنبيًا، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يأتي مواطن أجنبيًا لا يحمل الجنسية المصرية لرئاسة النادي.

وأشار زاهر، إلى أن النادي أُنشئ ليقف المصريين أمام الإنجليز، فلا يمكن أن يأتي مواطن من أي جنسية غير مصرية يحكم النادي.

واختتم أمين صندوق الأهلي، تصريحاته قائلًا، ” أثق في أن أعضاء النادي بات لديهم نضوج كبير للمشاركة في الانتخابات، بالرغم من ارتباط العديد منهم بالسفر لقضاء إجازة الصيف، الأمر الذي قد يؤثر على الحضور من أجل التصويت على اللائحة أو الانتخابات.

يذكر أن محمود طاهر، عقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر ناديي الأهلي بالجيزرة ومدينة نصر للحديث عن اللائحة بشكل مفصل والإجابة عن تساؤلات الأعضاء من أجل الاستقرار على شكل نهائي للائحة الجديدة للقلعة الحمراء.