مؤمن زكريا: أردت الرحيل عن الأهلي من أجل المنتخب

أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي أنه أراد الانتقال إلى الفيصلي الأردني والذي قدم عرضا لضمه خلال البطولة العربية ، لأنه أراد الانضمام للمنتخب الوطني عن طريق الفيصلي، مؤكدا “الجهاز الفني للفراعنة لديه عقيدة وهي ضم أى محترف”، كما أوضح أن حسام البدري المدير الفني للأهلي، أخبره أنه يحتاج إليه فى البطولة الإفريقية.

ويلعب الأهلي أمام الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة الأفريقية الشهر المقبل.

وأعرب زكريا عن غضبه بسبب عدم انضمامه لصفوف المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر رغم أنه يقدم مستوى جيد.

وعلق اللاعب على مباراتي المنتخب المقبلتين أمام منتخب أوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 المقبلة في روسيا بأن مواجهة أوغندا ستكون صعبة بسبب فرصتهم في التأهل.

وأوضح مؤمن، خلال مداخلة ببرنامج “كلام في الجون” المذاع عبر إذاعة “ميجا إف إم” بأن اللاعب الذى يلعب لقطبي الكرة يجب أن يكون ذو شخصية تتحمل الضغوطات.

وصرح اللاعب بأنه يتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية.