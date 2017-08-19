هشام يكن ينتقد مرتضى منصور: النادي بيقع

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق أنه لابد من فصل إدارة الكرة في الزمالك عن إدارة النادي، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية في الزمالك ستطلب التغيير في الإنتخابات القادمة.

وأعلن يكن خلا تواجده في برنامج الحريف على قناة دي ام سي خوضه الانتخابات المقبلة مصرحا “سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة على منصب العضوية وهذا حق مشروع”.

وأضاف “لو أردت الدخول على منصب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك هنجح”

وحول ترشح أحمد سليمان عضو الزمالك السابق على منصب رئيس الزمالك أمام مرتضى منصور قال “أبناء نادي الزمالك “مخلصين” ويجب إعطاءهم الفرصة”.

وتابع “كارنيه رئيس الزمالك الحالي يكن حسين هو من عمله”.

وعلق نجم الزمالكا لسابق على الموسم الذي حقق فيه الزمالك لقب الدوري، مؤكدا أن ذلك حدث لأن الأهلي لم يكن في حالته الطبيعية.

وأكد في حديثه “كل أبناء نادي الزمالك أدركوا خطورة إن النادي بيقع”.

كما علق على إنشاءات النادي قائلا “مبني الزمالك بقالوا أكثر من 100 سنة ازاي يتهد وفين الشياكة في المباني الجديدة دا هو مبنى واحد اللي اتبنى”.