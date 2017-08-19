بالفيديو.. “رمضان” يشارك في فوز ستوك سيتي على أرسنال

انتهت مباراة ستوك سيتي مع نظيره أرسنال، بتقدم الأول بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب ستاد بريطانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.
سجل هدف اللقاء شاكيري في الدقيقة 47.
ولم يشارك محمد النني، لاعب فريق ارسنال في البماراة، بينما شارك الدولي المصري رمضان صبحي، جناح ستوك سيتي، في اللقاء في الدقيقة 70.
تشكيل الفريقين
تشكيل أرسنال
حراسة المرمى: بيتر تشيك
خط الدفاع: شكودران موستافي- سياد كولاسيناك- ناتشو مونريال.
خط الوسط: هيكتور بيليرين- جرانيت تشاكا- أرون رامسي- أليكس تشامبرلين.
خط الهجوم:مسعود أوزيل- داني ويلبيك- أليكساندر لاكازيت.
الاحتياطي:ديفيد أوسبينا- بير ميرتساكر- فرانسيس كوكلين- محمد النني- أليكس إيوبي- ثيو والكوت- أولفييه جيرو.
تشكيل ستوك سيتي
حراسة المرمى: جاك بوتلاند.
خط الدفاع: كاميرون- ريان شوكروس- كورت زوما.
خط الوسط: إريك بيترز- جو ألين- دارين فليتشر- مامي بيرامي ديوف .
خط الهجوم: شيردان شاكيري- خيسي رودريجيز- إريك تشوبو موتنج.
الاحتياطي: لي جرانت- جلين جونسون- برونو مارتينز إندي- رمضان صبحي- بيتر كراوتش- ساديو براهينو- بويان كريكيتش.