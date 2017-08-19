بالفيديو.. “رمضان” يشارك في فوز ستوك سيتي على أرسنال

انتهت مباراة ستوك سيتي مع نظيره أرسنال، بتقدم الأول بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب ستاد بريطانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

سجل هدف اللقاء شاكيري في الدقيقة 47.

ولم يشارك محمد النني، لاعب فريق ارسنال في البماراة، بينما شارك الدولي المصري رمضان صبحي، جناح ستوك سيتي، في اللقاء في الدقيقة 70.