أعلن نادي قونيا سبور التركي، انضمام مالك إيفونا ، لاعب نادي الأهلي السابق، قادماً من فريق تيانجين الصيني.

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وأوضح مالك إيفونا، في تصريح للموقع الرسمي للنادي، أنه سعيد بالانضمام إلى النادي التركي، ممنياً التوفيق لفريقه في الدوري التركي.

رغبة إيفونا هي التي حسمت انتقاله للدوري التركي

وأشار لاعب الأهلي الأسبق ، أنه استعاد ما يقرب من 70% من مستواه، بعد الإصابة التي لحقت به مع نادي تيانجين الصيني، والتي بسببها لم يشارك في كثير من المباريات.

وأكد، اللاعب أنه قادر على إسعاد الجماهير التركية، موجهاً الشكر لمسئولي قونيا سبور على ثقتهم به، موضحاً أنه حريص على تقديم كل ما بوسعه بقميص نادي قونيا سبور التركي.

يذكر أن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، كان يسعى لضم لاعب الأهلي الأسبق، ولكن رغبة اللاعب هي التي حسمت انتقاله