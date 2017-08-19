استعدادًا لمعسكر التجمع.. 29 لاعبًا في قائمة الزمالك واستبعاد “شيكابالا”

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض معسكر مغلق بدءًا من يوم الأحد المقبل، في أحد فنادق التجمع الخامس، استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض الفريق الابيض، مرانه اليوم على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة، وغاب شيكابالا عن تدريبات اليوم بداعي الاصابة بنزلة برد، بينما تواجد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وفور انتهاء المران، أعلن طارق يحيى، المدير الفنى الحالي للزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد للدخول فى المعسكر المغلق، وضم 29 لاعبًا هم، “محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف لحراسة المرمى، محمد مجدى ومحمود حمدى الونش وأحمد مجدى وأحمد توفيق ومحمود علاء وأحمد فتوح وإبراهيم عبد الخالق، ويوسف أوباما ومحمد رمضان ومحمد الشامى وأحمد مدبولى وصلاح عاشور ومحمود دونجا وأحمد داوودا وأيمن حفنى وباسم مرسى، ورزاق سيسيه وكاسونجو وبنيامين أشيمبونج وعبد الله جمعة، وحازم إمام وخالد قمر وحسام باولو ومعروف يوسف ومصطفى محمد وأحمد رفعت”.

بينما تم استبعاد كلًا من، شيكابالا بسبب الإصابة.

أما الثلاي أحمد الشناوى وطارق حامد وعلى جبر، تم اسابتعادهم بسبب انضمامه لمعسكر المغلق المقبل استعدادًا لموقعة أوغندا.