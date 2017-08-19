“كابوريا” ينضم للزمالك مقابل 8 مليون جنيه

حصلت إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على خدمات أحمد كابوريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، مقابل 8 مليون جنيه، للانضام إلى كتيبة الفارس الأبيض بدءًا من الموسم المقبل.

كان مرتضى منصور، قد عقد جلسة اليوم السبت، مع حلبية رئيس المصري، للاتفاق على شروط انضمام لاعب الفريق البورسعيدي، وتم الاتفاق على الحصول على خدمات كابوريا مقابل دفع 8 مليون جنيه، دون دخول أي لاعب اخر في الصفقة.

وكانت اخر مرة شارك فيها كابوريا مع المصري، في مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، في اللقاء الذي خسره الفريق البورسعيدي بهدفين لهدف.