خزينة الجبلاية تنتعش بـ3 مليون دولار في هذه الحالة.. اعرف التفاصيل

يستعد مننتخب مصر الأول، لمواجهة نظيره الأوغندي، في ذهاب الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوغندي يوم 31 أغسطس الجاري، في ذهاب الجولة الثالثة، على أن يقام العودة يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب الجيش في برج العرب.

ووفقًا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإن الجبلاية ستحصل على مبلغًاق يمته 3 مليون دولار، حال نجح المنتخب المصري في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

ويتصدر المنتخب المصري، المجموعة الخامسة فى تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على الكونغو وغانا، يليه أوغندا 4 نقاط وغانا نقطة واحدة، بينما تتذيل الكونغو الجدول بدون نقاط.

ويستعد الفراعنة تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب، للدخول في معسكر مغلق أيام 20 أو 21 أو 22 من شهر أغسطس الجاري، لبدء التحصيرات الخاصة بالمباراة استعدادًا لتصفيات المونديال.

كان كوبر، قد ضم 30 لاعبًا استعدادًا للمباراة هم، عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي، أحمد المحمدي “أستون فيلا الانجليزي”، محمد عبد الشافي “أهلى جدة السعودي”، أحمد حجازي “ويست بورميتش الانجليزي”، محمد النني “أرسنال الانجليزي”، محمد صلاح “ليفربول الانجليزي”، عمر جابر “بازل السويسري”، أحمد حسن كوكا “سبورتينج براجا البرتغالي”، محمود عبد المنعم كهربا “اتحاد جدة السعودي”، محمود حسن تريزيجيه “قاسم باشا التركي”، كريم حافظ “لانس الفرنسي”، رمضان صبحي “ستوك سيتي الانجليزي”، مصطفى فتحي “التعاون السعودي”، سام مرسي “ويجان الانجليزي”، أما القائمة المحلية فضمت كلًا من ، شريف اكرامى وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامى ربيعة وايمن اشرف واحمد الشيخ، احمد الشناوى وطارق حامد وعلى جبر، محمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحى.