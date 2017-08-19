“كهربا” يزين تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن التشيلي جوزيه لويس سييرا، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن تشكيل فريقه الأساسية، التي تستعد لمواجهة فريق الفيحاء، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري عبد اللطيف جميل.

وشهدت التشكيلة، تواجد الدولي المصري، محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الاتحاد، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: طارق عبدالله – أحمد عسيري – بدر النخلي، عدنان فلاتة

خط الوسط: خالد السميري- فهد الأنصاري- عمر النجار- محمود “كهربا”- كارلس فيلانويفا

خط الهجوم: فهد المولد

وشارك لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الاتحاد، في مباراة فريقه الأولى أمام الباطن السعودي، والي انتهت بنتيجة 3-1، لصالح الفيحاء، سجل كهربا الهدف الوحيد لفريقه.

ويستعد الدولي محمود كهربا، للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة، لخوض معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة أوغندا في الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم المقرر أن تستضيفها روسيا عام 2018.

يذكر ان مباراة ذهاب المنتخب أمام أوغندا ستقام في كمبالا يوم 31 أغسطس الجاري، على أن يقام لقاء الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل.