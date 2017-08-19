بالفيديو.. “المحمدي” يصنع هدفًا ويقود فريقه للفوز برباعية

تمكن الدولي المصري أحمد المحمدي، من قيادة فريقه للفوز برباعية مقابل هدفين على نظزيره نوريتش سيتي، خلال المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، لدوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وشارك أحمد المحمدي، منذ بداية اللقاء، بالرغم من الإصابة الأخيرة التي لحقت به خلال بماراة فريقه الماضية واستلزمت خضوعه لـ33 غرزة في الفم، وتمكن من صناعة الهدف الرابع لزميله كونور هوريان، ليسجل منها الهدف الرابع، بينما سجل الأخير هدفين آخريين ليصبح “هاتريك”، وأضاف جرين هدفًا أخر في الدقيقة 79.

أما هدفي نوريتش، فكانا بتوقيع جوش مورفي في الدقيقة 60، ثم نيلسون اوليفيرا في الدقيقة 79.