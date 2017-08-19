مران الزمالك.. “شيكابالا” يغيب والشناوي يعود

تغيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم السبت، ضمن استعدادت الفارس الأبيض لتحضيرات الموسم الجديد.

ويقود طارق يحيي، الإدارة الفنية للفريق الكروي، لحين إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، ويستعد مدرب الأبيض للدخول مع فريقه في معسكر مغلق يبدأ من يوم الأحد المقبل، على أن يستمر لمدة 10 أيام.

وتغيب شيكابالا، عن تدريبات الفريق الأبيض اليوم بداعي تعرضه لنزلة برد شديدة، استلزمت تناوله حقنة مسكنة.

كان شيكابالا، من ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأبيض، إلا أنه حتى الآن لم يتبين موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الزمالك، خاصة وأن لديه عرضين من نادي المصري تحت قيادة حسام حسن، والثاني تحت قيادة أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة، وإن كان الأقرب الانضمام إلى صفوف الفريق البورسعيدي.

على الجانب الاخر، تواجد أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأبيض، في مران الفريق، وخاض تدريباته تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك.