ثلاثي الزمالك في انتظار “رصاصة الرحمة” من الرئيس

ينتظر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القرار النهائي من رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، لمعرفة ما إذا كان سيتم الاستعانة بخدماتهم خلال الفترة المقبلة، أم سيتم الاستغناء عنهم بصفة نهائية.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك، أن الثلاثي حسام سلامة “باولو”، ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”، وحسني فتحي، في انتظار رصاصة الرحمة من قبل رئيس النادي.

ويرغب طارق يحيي، المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول، معرفة قرار رئيس النادي النهائي، قبل انطلاق معسكر الفارس الأبيض، المقرر إقامته الأحد المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الكروي الأبيض، معسكرًا مغلقًا بدءًا من الأحد المقبل، على أن يستمر لمدة 10 أيام.

ولم يستقر الزمالك حتى الآن، على المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، ويقود طارق يحيي الفريق الكروي خلال المرحلة الحالية.

يذكر أن الزمالك خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض، من البطولات، حيث احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، وخرج من كأس مصر في نصف النهائي، كما ودع البطولة الافريقية من دور المجموعات.