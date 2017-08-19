مرتضى منصور تعليقًا على لاعب الزمالك: “سايق العوج”

وجه الستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سهام الانتقادات نحو مصطفى فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول، والمعار إلى صفوف التعاون السعودي لمدة موسم، متهمًا إياه بالتمرد قبل الموافقة على رحيله إلى الدوري السعودي.

أكد مرتضى منصور، خلال المؤتمر الذي عُقد صباح اليوم بشأن الكشف عن لائحة النادي الجديدة، أن مصطفى فتحي، تمرد وتعمد تقديم أداءً سيئًا مع الفريق الأبيض، بعد رفض العرض الايطالي الذي تلقاه.

وأضاف رئيس الزمالك، قائلًا، “مصطفى لاعب متمرد، “ساق العوج”، على الزمالك بعدما رفضنا احترافه في إيطاليا”.

كان لاعب الزمالك، قد أصر على الرحيل من القلعة البيضاء، خلال الآونة الأخيرة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني أكثر من مرة، ليقرر اللاعب الاحتراف، والانتقال إلى صفوف النصر السعودي.

وأشار مرتضى منصور، من قبل إلى أن فتحي، رفض التوقيع على العقد الثلاثي بينه وبين إدارة الناديين، وحصل رئيس القلعة البيضاء على وعد نم نظيره في التعاون على الحصول على توقيع فتحي، وإرساله لميت عقبة.

يذكر أن مصطفى فتحي، شارك مع فريقه السعودي في مباراتين وسجل هدفين.