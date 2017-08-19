البدري يتمسك بحارس الأهلي ويرفض رحيله

رفض حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل محمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

كان الشناوي قد تلقى عرضاً رسمياً من مسئولو نادي الاتحاد السكندري منذ عدة أيام، من أجل الحصول على خدماته ، مقابل موسم واحد على سبيل الإعارة.

الشناوي يرحب بالرحيل والإدارة ترفض

ويرحب اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء، لاسيما وأنه لم يشارك في المباريات بشكل أساسي، إلا بنسبة قليلة.

البدري يتمسك بالشناوي رغم ضغط الإدارة

وعلى الجانب الآخر رفض البدري فكرة رحيل اللاعب، نظراً لاحتياج الفريق إلي خدماته الفترة المقبلة، بالرغم من الضغوطات التي مارستها إدارة نادي الاتحاد السكندري على اليدري، إلا أنه رفض الأمر جملة وتفضيلًا.

يذكر أن محمد الشناوي ، هو البديل الأول لشريف إكرامي، الحارس الأساسي للفريق، وقد شارك في مباريات البطولة العربية والتي أقيمت في مصر الشهر الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.