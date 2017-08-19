تعرف على تشكيل مباراة أرسنال وستوك سيتي

تتوجه أنظار الجماهير المصرية اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف إلى ملعب “بيت 365” ملعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي، حيث يلتقي ناديي أرسنال وستوك سيتي الإنجليزي في ختام مباريات اليوم من الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب رمضان صبحي (لاعب النادي الأهلي السابق) في صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وكذلك يلعب الدولي المصري الآخر محمد النني في صفوف أرسنال.

وكان أرسنال قد فاز في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تمكن من التغلب على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتمكن النني من صناعة الهدف الأول لأرسنال في تلك المباراة، بينما كان رمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك خلال هزيمته في أولى مبارياته أمام إيفرتون في الجولة الماضية من البريميرليج.

تشكيل الفريقين

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: شكودران موستافي- سياد كولاسيناك- ناتشو مونريال.

خط الوسط: هيكتور بيليرين- جرانيت تشاكا- أرون رامسي- أليكس تشامبرلين.

خط الهجوم:مسعود أوزيل- داني ويلبيك- أليكساندر لاكازيت.

الاحتياطي:ديفيد أوسبينا- بير ميرتساكر- فرانسيس كوكلين- محمد النني- أليكس إيوبي- ثيو والكوت- أولفييه جيرو.

تشكيل ستوك سيتي

حراسة المرمى: جاك بوتلاند.

خط الدفاع: كاميرون- ريان شوكروس- كورت زوما.

خط الوسط: إريك بيترز- جو ألين- دارين فليتشر- مامي بيرامي ديوف .

خط الهجوم: شيردان شاكيري- خيسي رودريجيز- إريك تشوبو موتنج.

الاحتياطي: لي جرانت- جلين جونسون- برونو مارتينز إندي- رمضان صبحي- بيتر كراوتش- ساديو براهينو- بويان كريكيتش.