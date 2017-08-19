الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراتي الأهلي والترجي بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة النادي الأهلي، اسماء طاقم الحكام الخاص بإدارة مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي والترجي في مباراة مقرر إقامتها يوم 16 سبتمبر المقبل، في ستاد الجيش في برج العرب بالاسكندرية.

واسند “كاف” مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي لطاقم الحكام السنغالي بقيادة مالانج دييوهيو،، على أن يعاونه جبرائيل مساعد أول ، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكمًا رابعًا ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

و أخطر الكاف إدارة الأهلي، بطاقم حكام مباراة العودة المقرر إقامتها في تونس، تحت قيادة الكاميروني «نينت أليوم» ويساعده على الخطوط مواطناه أيفرست، ونجوج، على أن يتولى السوداني أسامة المنان مراقبة المباراة.

وتقام مباراة العودة يوم 23 سبتمبر المقبل على الملعب الأوليمبي برادس.

يذكر أن الأهلي كان قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، كثاني المجموعة الراعبة رفقة الوداد المغربي، بينما تأهل الترجي التونسي كأول المجموعة الثالثة.

يذكر أن الفريق الأحمر تُوج ببطولة كأس مصر منذ عدة ايام قليلة، ليبدأ مرحلة الاستعداد للموسم الكروي الجديد.