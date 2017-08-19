محمد صلاح احتياطيا أمام كريستال بالاس

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول،تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

ويحل فريق كريستال بالاس ضيفا على ليفربول، في مباراة ستقام على ملعب انفيليد.

وقرر كلوب الابقاء على صلاح خارج التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس، ولم يدفع به كأساسيا.

وكان صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في المباراة السابقة، وسجل خلالها هدفا في شباك واتفورد وصنع أخر.

واختار كلوب تشكيل مكون من :

حارس: سيمون مينيوليه

الدفاع: جو جوميز – راجنار كلافان – جويل ماتيب – أندروه روبيرتسون

الوسط: جوردان هندرسون – جيمس فينالدوم

الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – دانيل ستوريدج.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة ليفربول وواتفورد، بنتيجة 3 أهداف لكل فريق، في لقاء جمع بينهما في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وجاء صلاح على مقاعد بدلاء فريق ليفربول، تحسبا لاستعانة به خلال المباراة من قبل مدربه الألماني كلوب، في حالة وحود ثغرات دفاعية لدى الفريق المنافس.