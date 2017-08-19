الرجاء يطلب استعارة حارس الأهلي.. والبدري يوافق

تقدمت إدارة نادي الرجاء، بطلب للحصول على خدمات عمر رضوان، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على إعارة اللاعب لمدة موسم، من أجل كسب مزيد من الخبرة، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن إعارة عمر رضوان، إلى صفوف الرجاء، جاءت بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة البدري، ليبدأ اللاعب مشواره الكروي في صفوف الرجاء بداية من الموسم المقبل.

كان رضوان، ضمن قائمة الفريق الأحمر التي شاركت في البطولة العربية، إلا أن لم يشارك، بسبب اعتماد حسام البدري، المدير الفني للأهلي على محمد الشناوي.

وكان البدري، وافق على رحيل مسعد عوض إلى صفوف سموحة، خلال صفقة انتقال إسلام محارب، إلى الأهلي مقابل 8 مليون جنيه، بالإضافة إلى بيع مسعد عوض وإعارة ناصر همام.

يذكر أن الأهلي يمتلك بين صفوفه خلال الموسم المقبل، ثلاثة حراس مرمى هم شريف إكرامي، محمد الشناوي، وأحمد عادل عبد المنعم