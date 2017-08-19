سليمان لمرتضى:” أنا كنت فاكرك خايف.. اكتشفت انك مرعوب”

رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي بشأن الانتخابات المقبلة.

ومع اقتراب انتخابات الزمالك أكد مرتضى خوضه للمنافسه على كرسي الرئيس،وينافسه أحمد سليمان حارس الزمالك السابق ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق

وكتب سليمان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنا كنت فاكرك خايف.. النهاردة اكتشفت انك مرعوب”

ومن جانبه كان مرتضى منصور قد أكد على ثقته في الحصول على اغلبية كاسحة في الانتخابات المقبلة، قائلا:” إن لم أحصل على 90% من الأصوات سأنسحب”

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للزمالك يوم 25 أغسطس الجاري لاعتماد اللائحة الجديدة التي ستقام الانتخابات بناء عليها.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة قلعة الزمالك منذ انتخابه في إبريل 2014 للمرة الثانية، وكان قد فاز بانتخابات 2005 لكن بسبب مخالفات في الإجراءات لم يستمر طويلا ذلك الوقت.

وشهدت الأيام الأخيرة بين مرتضى منصور وأحمد سليمان، حربا من التصريحات المتادلة على خلفية قرار الاخير بخوض الانتخابات على رئاسة الزمالك.