مرتضى عن فوزه بالرئاسة: ” إن لم أحصل على 90% من الأصوات سأنسحب”

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حتى الآن لم يفتح الباب أمام المرشحين لرئاسة النادي لإقامة ندوات لعرض برامجهم الانتخابية داخل القلعة البيضاء.

وقال مرتضى خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه سيتم إرسال البرنامج إلى الأعضاء، مؤكدًا انه ملزم بإرسال البرنامج الانتخابي للمرشحين إلى الأعضاء عن طريق البريد الإلكتروني أو إلى منازلهم.

وأضاف، أنه أبواب الزمالك لن تفتح أمام اقامة الندوات للمرشحين، ولا لتوزيع المنشورات.

ومع اقتراب انتخابات الزمالك أكد مرتضى خوضه للمنافسه على كرسي الرئيس،وينافسه أحمد سليمان حارس الزمالك السابق ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق

وأكد مرتضى منصور على ثقته في الحصول على اغلبية كاسحة في الانتخابات المقبلة، قائلا:” إن لم أحصل على 90% من الأصوات سأنسحب”

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للزمالك يوم 25 أغسطس الجاري لاعتماد اللائحة الجديدة التي ستقام الانتخابات بناء عليها.

ويجلس منصور على كرسي الرئيس داخل قلعة الزمالك منذ انتخابه في إبريل 2014 للمرة الثانية.