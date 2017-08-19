دوري جميل يغازل السعيد.. والبدري يرفض رحيله

كشفت تقارير صحفية، تلقى النادي الأهلي عرضًا من أحد أندية دوري جميل للمحترفين السعودي، للتعاقد مع عبدالله السعيد لاعب خط وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورد الأهلي على عرض أحد الفرق السعودية لضم السعيد، بالرفض، في ظل تمسك الجهاز الفني باللاعب.

وأكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على تمسكه بالسعيد، وأبلغ إدارة النادي وشيرين شمس المدير التنفيذي برفض العرض السعودي.

وشارك اللاعب في فوز فريقه بالثنائية المحلية هذا الموسم مع المارد الأحمر، وينتظر الأهلي لقاء الترجي بدور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي وقت سابق رحل حسام غالي، إلى فريق النصر السعودي، في صفقة انتقال حر، مقابل 850 ألف دولار دفعها الجانب السعودي.

وفي نفس السياق رحل عمرو جمال، مهاجم إلي الدوري الجنوب إفريقي، عن طريق بوابة بيدفيست، بعدما ظل اثير دكة البدلاء لفترات طويلة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام الترجي التونسي، في الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أفريقيا.