جماهير النصر السعودي تهاجم لجنة المنشطات بسبب “غالي”

هاجمت جماهير نادي النصر السعودي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري، حسام غالي، اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وذلك بعدما قرروا الكشف على اللاعب عقب مباراة الفريق أمس أمام الاتفاق.

غالي لم يشارك في المباراة أمس، وظل جالساً على دكة البدلاء حتى نهاية اللقاء، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري جميل”.

وقال صحيفة “عكاظ” السعودية، “أن جماهير النصر استنكرت الكشف على لاعب الفريق الجديد، والذي لم يشارك في المباراة من الأصل، فكيف يتم الكشف عليه “.

وأشارت الصحيفة، ” أن جمهور النصر السعودي يؤكد أن ما فعل ضد حسام غالي، يُعد استفزاز لشخصه ، لاسيما وأن اللاعب قد رحل عن النادي موسم 2009 بسبب هذه الأزمة”.

وتسأل جمهور نادي النصر، كيف قرر لجنة الكشف عن المنشطات ، خضوع غالي للكشف ، بالرغم من عدم مشاركته في المباراة ، وتركت اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في المباراة.

يذكر أن حسام غالي، قد انضم إلي صفوف فريق النصر السعودي، قادماً من الأهلي، لمدة موسم واحد مقابل 850 ألف دولار.