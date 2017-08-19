الشعلالي يضع برنامج تأهيلي للاعبين قبل معسكر الإعداد

انتهى التونسي أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال بالنادي الأهلي ، من وضع برنامج تأهيلي للاعبي الأهلي استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري.

وتواصل الشعلالي مع البدري، من أجل وضع الرتوش الأخيرة مع على برنامج تأهيل اللاعبين ، والوقوف على حالة اللاعبين ، لاسيما بعد عودتهم من فترة الراحة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي، معسكر إعداد للموسم الجديد ، بداية من الخميس المقبل بعد استئناف التدريبات يوم الأربعاء المقبل على ملعب مختار التتش، بالجزيرة، وسيقام المعسكر في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر

ويقضى أنيس الشعلالي، إجازته حالياً بتونس ، والتي حصل عليها كباقي أفراد الجهاز الفني ، عقب التتويج بكأس مصر.

وتوج الاهلي بكأس مصر، للمرة الـ36 في تاريخه، بعدما فاز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ، منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.