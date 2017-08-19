ميدو جابر يرفض الرحيل من الأهلي

جدد ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضله الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء ، بالرغم من تلقيه العديد من العروض المحلية.

وأكد جابر ، أنه على قدر مسؤولية التنافس من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

ميدو جابر يرفض الدخول في صفقة تبادلية

كان مسئولو النادي الأهلي ، قد نجحوا في الحصول على خدمات هشام محمد، مقابل إستعارة الثنائي جون أنطوي و ميدو جابر، بالإضافة إلي 6 ملايين جنية ، ولم يتبقي من الاتفاق سوي إستعارة ميدو جابر ولكن اللاعب رفض تماما الرحيل من النادي الأهلي.

كان اللاعب قد اجتمع معل عصام سراج ، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ليبلغه برغبته في الاستمارا داخل النادي ورفض أي عروض احتراف.

ويدرس حسام البدري، المدير الفني للفريق، إعارة اللاعب لأي ناد من الأندية المصرية، في ظل صعوبة مشاركته بسبب تواجد أكثر من لاعب في نفس مركزه.

يذكر أن ميدو جابر لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق في المباريات ، منذ قدومه من مصر المقاصة مطلع الموسم الماضي.