نجم ليفربول يقف عائق في طريق حجازي

يبدو أن البداية الجيدة التي بدأها أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلي صفوف فريق ويست بروميتش ألبون الإنجليزي، لم تستمر كثيراً.

وأفادت تقارير بريطانية، صباح اليوم الجمعة، أن مسئولو نادي بروميتش ، يسعون للتعاقد مع مامادو ساكو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بداعي تدعيم خط الدفاع تحسباً لإصابة أحد من رباعي المركز، بالإضافة إلي قرب رحيل إيفانز بعد مفاوضات مانشستر سيتي معه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” ، أن مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي يشترطون الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن اللاعب نهائياً، وليس على سبيل الإعارة فقط.

وأشارت الشبكة، ” إلي أن الصفقة في طرقها إلي الفشل، بسبب عدم موافقة مسئولو نادي ويست بروميتش على القيمة المالية المعروضة من جانب مسئولي نادي ليفربول.

ويقدم أحمد حجازي مستويات جيدة مع وست بروميتش منذ انضمامه إليه قادمًا من الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وشهد تشكيل فريق وست بروميتش تواجد حجازي كأساسي للمرة الرابعة منذ وصوله إلى النادي الإنجليزي.