نجح النجم المصري، محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، في تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك بيشكتاش، بالدقيقة 79 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز.

ودفع كمال أوسديز، المدير الفني للفريق التركي، بالنجم المصري صاحب الـ 22 عاما ، منذ بداية المبارة.

كان تريزيجيه ، قد نجح في تسجيل هدفه الأول مع قاسم باشا ، في المباراة الأولي للفريق الموسم الحالي، أمام ألابا والتي انتهت بفوز قاسم باشا بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وانتقل محمود تريزيجيه إلي صفوف قاسم باشا ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية ، قادماً من إندرلخت البلجيكي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 600 ألف يورو، مع وشع بند أحقية شرائه نهائياً.

ويسعي تريزيجيه لتثبيت أقدامه مع الفريق التركي، من أجل الحفاظ على مكانه في تشكيل المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهة أوغندا يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.