للمرة الثانية على التوالي.. تريزيجيه أساسي مع قاسم باشا أمام بشكتاش

أعلن كمال أوسديز، المدير الفني لفريق قاسم باشا التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادا لمواجهة بشكتاش، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب “قاسم” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز.

و شهد التشكيل تواجد المصري تريزيجيه أساسياً ، بعدما شارك في أول مباراة رسمية له مع الفريق التركي أمام ألانيا سبور، والتي انتهت بفوز قاسم باشا بثلاثة اهداف مقابل لاشئ.

وظهر تريزيجيه ، لاعب منتخبنا الوطني ابن الـ22 عاما ونجح في تسجيل هدف بقميص نادي قاسم باشا، في بداية مشوار الفريق بالدوري التركي الممتاز.

وانتقل محمود تريزيجيه إلي صفوف قاسم باشا ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية ، قادماً من إندرلخت البلجيكي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 600 ألف يورو، مع وشع بند أحقية شرائه نهائياً.

ويسعي تريزيجيه لتثبيت أقدامه مع الفريق التركي، من أجل الحفاظ على مكانه في تشكيل المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهة أوغندا يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.