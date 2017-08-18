مفاجأة.. حسام غالي أجُبر على الرحيل من الأهلي

علق محمد نصر، المخرج التلفزيوني، على هجوم بعض جماهير الأهلي، على حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، بعد رحيله عن النادي.

وقال نصر عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” ، ” إن حسام غالى جلس معي قبل مباراة المصرى واتكلمنا بعد المباراة بساعة وأكد لي أنه يتمني أن يعتزل فى الاهلى، وأنه أجُبر على الرحيل ورفض يحدد من هو السبب.

وأضاف ، “حسام البدرى، كان معايا إمبارح وقال إن غالى فاضل له سنة ويعتزل وده أفضل تكريم معنوي ومادى له، وإنه لا علاقة له برحيله”.

وأردف ، أقسم بالله، حسام غالى، بعد تسليم الكأس كان تايه بعد ماخرج من غرفة الملابس ، ومشي بعيد عن باص الفريق، وكان مش مصدق انه بعد التتويج بالكأس وحب زملائه له ، انه ماشي من الأهلى.

وتابع، ” أكبر دليل أن غالي لم يبيع النادي على الإطلاق، ولقطة أكل النجيلة بوجهه في مبارة الترجي التونسي، تقف بجانبه ذد أي احد”.

بينما جاء رد وكيله، ” غالي ربنا كرمه بعرض النصر السعودي، ليثبت للجميع أنه مازال مطلوب في الملاعب، وقريباً سيأتي الدور على عماد متعب”.

وأختتم قائلًا، “حسام غالى ابن النادى وصدقوني دوره فى الملعب مافيش حد يقدر يقوم بيه، حتى لو بيشخط ويزعق علشان يفوق الكبير وينشط الصغير وعاشق جماهير الاهلى وعايز يعتزل فى ناديه وإن شاء الله يحصل”.

يذكر أن حسام غالي، قد انضم إلي صفوف نادي النصر السعودي، لمدة موسم واحد، مقابل 850 ألف دولار.