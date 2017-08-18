“غالي” احتياطياً في أول مشارك له مع النصر السعودي

أعلن ريكاردو جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادا لمواجهة الاتفاق في تمام الثامنة مساءاً ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين دوري “جميل”.

ولم يدفع ريكاردو بحسام غالي منذ بداية المباراة وفضل جلسوه على دكة الاحتياطي.

وانضم غالي إلي صفوف النصر السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 850 ألف دولار، قادماً من النادي الأهلي.

وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:

في حراسة المرمي : الهلاوي.

في خط الوسط: فهد الجهيهة – احمد الخريدي – يحيي الشهري – إبراهيم غلاب – سامي النجمي.

في خط الوسط: خالد الغامدي – عمر هوساوي – برونو اوفيني – أحمد عكاش.

في خط الهجوم: وليد عبد الله

و يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من ، حسين شيمان و سعد لكرو و شابو شراحيلي و حسام و ليوناردو بيرؤازا و عوض خميس و ويليام جيبور.

يذكر أن فريق النصر قد تلقي هزيمة من نظيره الهلال في أولي جولات الدوري السعودي للمحترفين “دوري جميل”. بهدفين مقابل هدف.