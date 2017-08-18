مدرب المنتخب يحفز اللاعبين بفيديو مؤثر قبل موقعة أوغندا

حرص محمود فايز، المدرب العام للمنتخب الوطني، على تحفيز اللاعبين ، قبل مواجهة المنتخب الأوغندي يوم 31 أغسطس الجاري، في كمبالا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر فايز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، فيديو لمباريات المنتخب في بطولة أمام إفريقيا بالجابون، معلقاً عليها: “ناس كتير جداً سألتني عن الفيديو ده… الفيديو التحفيزي اللي شاهده اللاعبون قبل المباراه النهائيه لكأس إفريقيا أمام الكاميرون ، كنت متأثر جداً من الخساره وقتها وفات الوقت ولم انشره.

وأضاف، ” بس فكرت و قلت أن مهم الناس تشوفه قبل مباراتي أوغندا المهمين ونفتكر مع بعض الأيام دي و لمتنا من تاني ورا علم مصر.. وفرحتنا و بكاءنا و تأثرنا بعد كل هدف وكل مباراه.. رغم خسارة اللقب الافريقي… إلا اننا كسبنا لمتنا.. وكسبنا وحدتنا.. وكسبنا عودة الروح والحماس و الآمل… كسبنا أبطال ورجاله قادرين بإذن الله علي تحقيق حلم الوصول لكأس العالم 2018 بروسيا.