الأهلي يصرف مكافآت التتويج بكأس مصر.. تعرف عليها

رصدت مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، 5 ملايين جنيه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه والأولي بعد غياب دام 10 سنوات.

الأهلي قد توج بلقب كأس مصر، على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بعد تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقرر مجلس إدارة القلعة الحمراء، تقسيم المكافأة بواقع 10 آلاف جنيه لكل لاعب، وثلاثة شهور لحسام البدري، المدير الفني للفريق، و شهرين للجهاز المعاون له وكذلك الإداري.

ومنح حسام البدري، المدير الفني للفريق، اللاعبين إجازة لمدة أسبوع، قبل الدخول في معسكر إعداد بمشروع الهدف، بمدينة السادس من أكتوبر، يتخلله مباراة الترجي التونسي، المقرر لها منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالأهلي، قد صرح مؤخراً أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم 23 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للدخول في معسكر الإعدادا.