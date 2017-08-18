عمرو جمال يختار رقم أسطورة الأهلي في بيدفيست

طلب عمرو جمال ، مهاجم الفريق الأول لكرة الفدم بالنادي الأهلي، والمعار إلي صفوف نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، ارتداء القميص رقم 10 مع الفريق.

كان عمرو جمال ، قد وصل جنوب إفريقيا، صباح اليوم الجمعة، من أجل الخضوع للكشف الطبي ، تمهيداً للانضمام إلي الفريق الجنوب إفريقي رسمياً.

ووافق مسئولو الأهلي على رحيل عمرو جمال ، عن الأهلي إلي نادي بيدفيست، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 250 ألف دولار، بالرغم من عدم موافقة حسام البدري، المدير الفني للفريق، في الدباية إلا أن اللاعب نجح في اقناعه بعقد النادي الجنوب إفريقي، لاسيما وأنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق .

وساهم عمرو جمال في تتويج الأهلي، بكأس مصر على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ونجح في تسجيل هدف التعادل الذي أعاد إلي الفريق الروح بعد تقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، حتى الدقيقة 117 من عمر الشوط الإضافي الثاني.