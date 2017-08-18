تمنى لاعب المصري السابق، والمنضم حديثاً إلى نادي الزمالك، عبد الله جمعة، بالانضمام إلى النادي الأهلي، والمشاركة بجوار شقيقه صالح جمعة، والذي يلعب ضمن صفوف الفريق الأحمر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، في برنامج الكرة والجماهير، والذي يذاع على قناة الأهلي ويقدمه شادي محمد، أنه شرف لأي لاعب أن ينضم لصفوف النادي الأهلي، ويرتدي القميص الأحمر.

يذكر أن عبد الله جمعة انضم إلى نادي الزمالك قادماً من نادي إنبي والمعار إلى النادي المصري البورسعيدي لمدة 5 مواسم، حيث وقع عبد الله جمعة على عقود انتقاله، خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة.

وحصل نادي الزمالك بالأمس، على الاستغناء الخاص بعبد الله شقيق صالح جمعة لاعب النادي الأهلي.