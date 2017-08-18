تحذير شديد من الأهلي للاعبيه الأجانب

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تحذير شديد للثلاثي علي معلول، جونيور أجايي وعلي معلول لاعبو الفريق.

عبد الحفيظ يحذر أجانب الأهلي من التأخير

وجاء تحذير عبد الحفيظ للثلاثي لمنعهم عن التأخير في العودة إلى القاهرة من جديد بعد فترة الراحة التي يحصلون عليها حالياً.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات في الفترة الحالية بعد انتهاء مباريات الموسم الكروي في مصر بنهاية كأس مصر.

ونجح الاهلي في الفوز بمسابقة كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي بهدفين لواحد، لتبدأ بعدها فترة الراحة في القلعة الحمراء.

ويدخل الأهلي في فترة راحة لحين العودة إلى التدريبات الأسبوع المقبل استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، وكذلك مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص عبد الحفيظ على التحدث مع الثلاثي الأجنبي في الأهلي من أجل التأكيد على حضورهم في المواعيد المحددة لهم خلال الأسبوع القادم.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على ضرورة عدم تأخر أياً منهم عن الموعد المحدد، مؤكداً على توقيع عقوبات عليهم في حال التأخير.