نجح مجلس إدارة نادي سموحة في التعاقد مع مهاجم أوروبي جديد للفريق، حيث لم يفصح محمد فرج عامر رئيس النادي عن هويته.

سموحة يتعاقد مع الصربي كومازيتش

واكتفى عامر بنشر صورة له مع اللاعب الجديد لسموحة والذي يدعى نيكولا كومازيتش، وهو مهاجم صربي يمتلك من العمر 29 عاماً.

ولعب كومازيتش في عدد من الأندية الصينية خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر الانتقال إلى سموحة بعد بداية المفاوضات معه من جانب الفريق السكندري.

وكان عامر قد نشر صورة له مع كومازيتش أثناء التوقيع على العقود التي وقعت بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية خلال الأيام القادمة، حيث سيظهر اللاعب مع سموحة في الموسم الجديد من البطولات المصرية.

ويرغب نادي سموحة في تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد خلال الفترة الحالية من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد من الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن كومازيتش اكتفى فقط بتحقيق بطولتين مع فريق ماديبور السلوفيني، حيث توج بطلاً للدوري والكأس المحليين.